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【札幌】道立総合研究機構（道総研、田中義克理事長）と北海道信用保証協...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は８日、１１月の道南金融経済概況を発表...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１０月２９日、９月の雇用失業情勢...
函館税関は２０日、９月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２５日午後６時半から、...
函館商工会議所女性会（平山勢津子会長）は４日、函館駅前ビル（若松町）...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１日、８月の雇用失業情勢を発表し...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、１０月の道南金融経済概況を発表...
経済産業省と日本貿易振興機構（ジェトロ）が実施する外国企業と国内企業...
立憲民主党道連代表の逢坂誠二衆院議員（６２）＝道８区＝は１６日、枝野...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）は、活動に見合った対価を支...
【札幌】道立総合研究機構（道総研、田中義克理事長）と北海道信用保証協...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２０日午後１時半...
【七飯】函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は１２日、元宮崎県...
【七飯】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協会主催...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は１２月４、１１の両日に開く連続...
函館臨床福祉専門学校は２０、２１日の両日、午前１０時から函館蔦屋書店...
人気バイオリン奏者ＮＡＯＴＯさんと、ピアニストの清塚信也さんによる「...