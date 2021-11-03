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函館税関は２０日、９月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２５日午後６時半から、...
函館商工会議所女性会（平山勢津子会長）は４日、函館駅前ビル（若松町）...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１日、８月の雇用失業情勢を発表し...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、１０月の道南金融経済概況を発表...
経済産業省と日本貿易振興機構（ジェトロ）が実施する外国企業と国内企業...
今月１日付で函館税関長に就いた佐野泰昭氏（５７）が２８日、函館市海岸...
函館税関は１６日、８月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１７日、９月例会「わた...
【江差】江差経済同友会（小笠原弘会長）は、幼児や園児の情操教育進展に...
道立函館美術館と道銀文化財団（札幌）が主催するクラシックコンサート「...
○…函館開発建設部は、七飯町の道の駅「なないろ・ななえ」で道路上から...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは６日午後...
今年度の北海道「防火・防災」作品コンクール（道消防協会、道主催）で、...
商工中金函館支店（渡辺強支店長）はこのほど、道内外の支店などとオンラ...
政府は３日付で、２０２１年秋の叙勲受章者を発表した。道南からは１４人...
バスケットボールの第６２回道南中学校新人大会（道バスケットボール協会...
陸上の道新杯秋季道南小学校大会兼第３回記録会（道南陸協主催）が１０月...
子育てで大切なものは何か。私は〝今、目の前にいる子の性格や本質を汲み...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１０月２９日、９月の雇用失業情勢...