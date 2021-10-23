この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２５日午後６時半から、...
函館商工会議所女性会（平山勢津子会長）は４日、函館駅前ビル（若松町）...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１日、８月の雇用失業情勢を発表し...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、１０月の道南金融経済概況を発表...
経済産業省と日本貿易振興機構（ジェトロ）が実施する外国企業と国内企業...
今月１日付で函館税関長に就いた佐野泰昭氏（５７）が２８日、函館市海岸...
函館税関は１６日、８月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１７日、９月例会「わた...
【江差】江差経済同友会（小笠原弘会長）は、幼児や園児の情操教育進展に...
函館商工会議所と青森商工会議所は、全国の企業との連携で販路拡大を目指...
【七飯】第１０回大沼ハロウィンナイト＆紅葉ライトアップクルーズ（ぐる...
【北斗】八郎沼公園（市向野）の紅葉をライトアップする「北斗紅葉（もみ...
新型コロナウイルス禍で初めて行われる３１日投開票の衆院選で、道８区（...
「２６日から値上げをさせていただきます」。居住する近くのガソリンスタ...
１５日から函館市で申請受け付けが始まった新型コロナウイルス対策の道の...
函館税関は２０日、９月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
【北斗】鈴木直道知事は２２日、地域訪問「なおみちカフェ」の一環で、２...
「全国地域安全運動」（１１～２０日）に合わせて、函館西防犯協会（新谷...
○…「歌で元気！北海道歌まつりｉｎ函館」が２８日午後１時から、函館市...
衆院選道８区に立候補した自民党元職の前田一男氏（５５）が２２日、公示...