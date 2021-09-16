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道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１７日午後６時半から、...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は７日、９月の道南金融経済概況を発表し...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は８月３１日、７月の雇用失業情勢を...
函館美容業協同組合（９０店舗、永井龍剛理事長）は３日、「くしの日」（...
【札幌】道や札幌市、道経済連合会など官民９団体は、道内への新型コロナ...
【森】道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２４日、８月例会...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２５日、今年４～６月期の渡島・桧山...
函館税関によると、７月の函館港外国貿易概況（速報）では、輸出額は船舶...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）がこのほど発表した６月の雇用失業情...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」のＰＲに生かそう...
函館市は１５日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチンの接種...
函館万年橋小学校（高橋吉隆校長、児童１４０人）で１５日、市立函館病院...
函館国際観光コンベンション協会は、函館市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む...
子どもの居場所づくりや学習支援などに取り組む「函館圏フリースクールす...
函館市議会第３回定例会は１５日、一般質問を続行し６氏が登壇した。北海...
工藤恵美氏（市政クラブ） ヤリイカの増産につながる産卵礁整備の取り組...
１８日に小樽市で開幕する女子サッカーの第３０回北海道選手権大会兼第３...
北海道日本ハムファイターズは、杉谷拳士選手が企画・プロデュースするグ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...