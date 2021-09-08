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函館美容業協同組合（９０店舗、永井龍剛理事長）は３日、「くしの日」（...
【札幌】道や札幌市、道経済連合会など官民９団体は、道内への新型コロナ...
【森】道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２４日、８月例会...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２５日、今年４～６月期の渡島・桧山...
函館税関によると、７月の函館港外国貿易概況（速報）では、輸出額は船舶...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）がこのほど発表した６月の雇用失業情...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
函館商工会議所加盟企業の女性経営者らでつくる「函館商工会議所女性会」...
【北斗】北斗市商工会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、９月２６...
函館市は７日、市に住民登録している４０～４４歳の約１万２０００人に、...
渡島総合振興局は、渡島管内の魅力を発信する動画の秋編「ＪＯＭＯＮ渡島...
【上ノ国】光る絵本展プペルバスｉｎ北海道ひやま事務局（木村侑代表）は...
函館市陣川町にある史跡四稜郭で、駐車場横の畑に植えたヒマワリが見頃を...
【乙部】岩盤崩落で町内鳥山―館浦間の国道２２９号が通行止めとなってい...
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陸上の道南高校新人大会（道南陸協、高体連函館支部主催）が８月２８、２...
函館アーチェリー協会（見付宗弥会長）は、１０月２、３の両日、根崎公園...
軟式野球の第２１回理事長杯大会（函館軟式野球連盟主催）１、２部の決勝...