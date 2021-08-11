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美原商店街振興組合（山本大樹理事長）は、３０日から参加加盟店２８店舗...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
函館法人会青年部会（田口輝部会長）は２１日、７月オープン例会を函館市...
函館税関は２１日、２０２１年上半期（１～６月）の函館港外国貿易概況（...
函館地域産業振興財団（久保俊幸理事長）は１３日、起業家を支援する「創...
紅藻ダルスの小形葉体は、大形葉体に比べたんぱく質やビタミン含有量がよ...
道中小企業家同友会函館支部の青経未来塾は６日、７月例会を函館市民会館...
２０２２年度採用の「函館合同企業説明会」が８日、フォーポイントバイシ...
【木古内】町は、地域資源を生かした特産品を認定する「木古内町ブランド...
函館山沖では依然、イカがまずまずの釣果をキープしている。同沖では大型...
椴法華沖では船釣りでの五目釣りが好調のようだ。フィッシュランド函館西...
魚種が豊富な知内方面では今回、さまざまな魚がジギングで釣れた。フィッ...
▽函館山周辺沖のヒラメ（９日） 大型のヒラメが釣れている。釣り方はさ...
矢田釣具店・道南釣り情報...
【北斗】北斗市商工会は、同商工会ＬＩＮＥアカウントを開設し、友だち登...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新たに１５人が新型コロナウイルスに...
函館市は１１日午前、市に発表されていた大雨警報の解除を受け、市内の恵...