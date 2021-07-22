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函館地域産業振興財団（久保俊幸理事長）は１３日、起業家を支援する「創...
紅藻ダルスの小形葉体は、大形葉体に比べたんぱく質やビタミン含有量がよ...
道中小企業家同友会函館支部の青経未来塾は６日、７月例会を函館市民会館...
２０２２年度採用の「函館合同企業説明会」が８日、フォーポイントバイシ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は６月２９日、５月の渡島・桧山管内...
函館物産協会（宮川昭平会長、会員７７社）は、２０２０年度の取扱高をま...
【北斗】若手農業者組織「渡島４Ｈクラブ連絡協議会」（出口拓也会長）と...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は６月２９日、６月例会を...
函館市は２日、フォーポイントバイシェラトン函館で合同企業説明会を開い...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、７月の道南金融経済概況を発表し...
函館軟野連あさ野球...
【福島】町教委は、福島町白符で今月２日に７０代女性がヒグマに襲われ遺...
函館市湯川町１の「花びしホテル」（西村有人社長）は、「北海道・北東北...
○…縄文時代をテーマにしたオリジナルの「縄文標本」をつくるワークショ...
北海道日本ハムファイターズの球団公式チアリーディングチーム「ファイタ...
１３日に札幌市で開かれた北海道理容美容学生技術大会（北海道地区理容師...
道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５９人）でこのほど、...
函館新聞社は今月３１日、午後１時半から同４時まで函館北洋ビル８階ホー...
函館税関は２１日、２０２１年上半期（１～６月）の函館港外国貿易概況（...
函館市競輪事業部は、１６～１８日に開催した「第１７回サマーナイトフェ...