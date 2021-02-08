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日銀函館支店（加藤健吾支店長）が発表した２月の道南金融経済概況による...
函館朝市と大門商店街の連携企画「函館朝市＆駅前大門地域連携フェア」の...
函館地域産業振興財団は、創業希望者や創業したばかりの人などを対象とし...
函館税関は２１日、函館港の２０２０年の外国貿易概況（速報）を発表した...
北海道信用保証協会（札幌）はこのほど、２０２０年４～１２月の信用保証...
北海道中小企業家同友会函館支部（高橋泰助支部長、会員５７１社）の第３...
【江差】追分カード・えさし会（打越東亜夫理事長）は１５日、同町本町の...
【江差】一✕二✕三業（いちにのさんぎょう）懇話会（事務局・役場産業振...
「湯川商店街スタンプラリー」（湯川商店街振興組合、湯川温泉商工親和会...
【七飯】七飯町商工会は、国が提唱している「新しい生活様式」に沿って、...
日本航空（ＪＡＬ）は８日、丘珠空港の降雪の影響で、函館―丘珠間の１往...
【江差】町歴まち商店街は、全国から寄贈された「ひな飾り」で町内を彩る...
津軽海峡フェリーは８日、海上荒天の影響で函館―大間間の１往復２便を欠...
函館市内と渡島・桧山管内のスナック、バーなどでつくる函館社交飲食連合...
◇北斗市 （１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...
◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
【七飯】第１回町議会臨時会が８日、開かれた。新型コロナウイルスワクチ...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長）はこのほど、パラリンピックの正式競...
【森】交通事故抑止活動に尽力したとして、森自動車学校（鹿原悠平代表）...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は８日、新たな新型コロナウイルス感染者...