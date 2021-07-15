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○…「美食房登楽居（とらい）」（函館市松風町７の１２、大門仲通り沿い...
○…「居酒屋飛昇（ひしょう）」がこのほど、函館市北美原...
○…「肴料理とお酒 旬味鹿六（しゅんみかろく）」（函館市本町３１の８...
〇…美容室「ＭＩＮＧＬＥ（ミングル）函館店」（函館市花園町１の１５、...
○…「カフェ・パニーノ」（函館市鍛治１の４７の８、鍛治温泉近く）がこ...
○…「成吉思汗物語らむ若 五稜郭」（函館市本町９の２８...
○…サッポロビール（東京）は、テレビアニメ「ゴールデンカムイ」とタイ...
○…「ソーホーニューヨーク ヘアサロン」の美原店がこのほど、五稜郭店...
〇…「函館湯の川温泉 湯元啄木亭」（函館市湯川町１の１８の１５）は１...
○…「たこ焼バミューズン」（高橋寛周代表）がこのほど、...
フォーポイントバイシェラトン函館（若松町、上谷智雄総支配人）は２３、...
函館地域産業振興財団（久保俊幸理事長）は１３日、起業家を支援する「創...
道中小企業総合支援センター（札幌）は、地域課題の解決に向け新たな起業...
函館の歴史的風土を守る会（佐々木馨会長）は、１７日午前１０時から函館...
内外情勢調査会函館支部は１３日、７月の支部懇談会をホテル函館ロイヤル...
軟式野球の第６６回全国選手権大会兼第７１回北海道高校選手権大会函館支...
賃貸住宅大手の大東建託（東京）は１４日、各地域の居住者満足度を調査し...
１９４５（昭和２０）年７月１４、１５日の函館空襲の犠牲者を追悼する慰...
東京五輪バドミントン競技出場に向け、函館市で事前合宿中のカナダ代表チ...
１３日は北海道の「飲酒運転根絶の日」。２０１４年の同日、小樽市内の飲...