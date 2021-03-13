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〇…北海道製菓（函館）は、ポット入りのあられ３種セット...
○…「ナガワ函館展示場」（函館市石川町２２６の４、函館...
〇…青森県立美術館（青森市）は、「富野由悠季（よしゆき...
○…函館市五稜郭町の「ＩＺＡＫＡＹＡ ＨＡＫＯＹＡ」（...
○…アサヒ飲料（東京）は、「アサヒ十六茶」を９日からリニューアル発売...
○…活魚海鮮料理・季節一品料理の店「よし庵」（函館市亀...
○…「シネマ太陽函館」（函館市松風町２の８、大門ビル６階）は、２６日...
○…「ネパールインドレストラン ラーニキッチン」（函館...
○…キリンビバレッジ（東京）は、東日本大震災から１０年目となる節目に...
○…「ファミリーレストラン 中華ジャンジャン」（北斗市...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１２日、市亀田交流プラザで今年度の災...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）で１２日、２回目の新型コロナウイ...
函館市は彼岸の時期に合わせ、冬季通行止めとしている立待岬周辺の市道（...
函館市昭和４の「ナプア・ウェディング」（工藤ゆかり代表）主催のウェデ...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は、プログラミング言語「...
函館市は１２日、市内３６町会が市の街路灯設置補助金を不正に受領してい...
道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１２日、着任あいさつのため函...
函館海上保安部（１５日） 函館海上...
道教育大函館校の学生でつくり、海外からの留学生の生活をサポートしよう...