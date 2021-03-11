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〇…青森県立美術館（青森市）は、「富野由悠季（よしゆき）の世界 ロボ...
○…函館市五稜郭町の「ＩＺＡＫＡＹＡ ＨＡＫＯＹＡ」（...
○…アサヒ飲料（東京）は、「アサヒ十六茶」を９日からリニューアル発売...
○…活魚海鮮料理・季節一品料理の店「よし庵」（函館市亀田町１７の２２...
○…「シネマ太陽函館」（函館市松風町２の８、大門ビル６階）は、２６日...
○…「ネパールインドレストラン ラーニキッチン」（函館...
○…キリンビバレッジ（東京）は、東日本大震災から１０年目となる節目に...
○…「ファミリーレストラン 中華ジャンジャン」（北斗市...
○…コカ・コーラシステムは、フルーツ炭酸飲料ブランド「ファンタ」の大...
○…鶏ダシスープに特化したラーメン店「中華そば一縁」（...
【知内】知内町が東日本大震災の被災地支援の一環として、２０１１年８月...
２０１１年３月１１日の東日本大震災発生から１１日で１０年を迎える。渡...
函館市は、新型コロナウイルスワクチン接種について、６５歳以上の高齢者...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場の工藤禎康場長（５５）が１０日、着...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）は１０日、函館国際ホテルで「第２...
道農政事務所（札幌）は、道内農業の概要や政策別の動向などをまとめた今...
■函館市高丘町、主婦、竹中郁代さん（７４） 雑誌「婦人之友」愛読者...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２７日午前１０時半から、函館...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）は１４日まで、同館...