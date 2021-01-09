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○…カレー専門店「ゴーストスパイス」（大林真彰店主）がこのほど、函館...
○…イタリア料理店「パッソアパッソ」がこのほど、函館市...
○…コカ・コーラシステムは、こだわりレモンサワー専門ブランド「檸檬堂...
○…「函館あかちょうちん湯の川店」（函館市湯川町１の２...
〇…弘前市国際広域観光課（青森県）は、リンゴやリンゴジ...
○…「スープカリー喰堂 吉田商店」（函館市新川町２４の...
○…産地直送ギフトの企画・卸販売「鳥潟」（森町白川５９の３６、鳥潟孝...
○…焼肉店が直営する〝肉好きのための精肉店〟「肉ＬＡＢ...
○…リラクゼーションサロン「ヴォアラクテ」がこのほど函館市昭和２の２...
○…「焼肉ホルモン 二子屋（ふたごや）」（川村三千人店...
函館工業高校（小幡圭二校長）は７日、現職教員を対象としたプログラミン...
○…日本野鳥の会道南桧山は、１０日に開く「八雲町ユーラップ川流域探鳥...
首都圏の１都３県を対象とした緊急事態宣言の発令に合わせ、観光需要の喚...
市立函館保健所は８日、函館市内で８人が新型コロナウイルスに感染したと...
函館市は、４０～７４歳の国民健康保険加入者を対象に特定健康診査（特定...
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大で、記者の通常業務である取材や記事...
急速に発達した低気圧が北海道付近を進んだ影響で、７日夜から８日にかけ...
函館音楽協会（宍戸雄一会長、会員１２６人）は今年度の函館音楽協会賞を...
函館市元町のフランス料理レストラン、メゾンフジヤ函館は、９～１１日の...
【北斗】北斗市は８日、新型コロナウイルスの緊急経済対策の一環で昨年９...