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○…気軽に本格中華を味わえる創業４６年の老舗店「中国料...
○…「じゃがいもＦＡＣＴＯＲＹ ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ...
〇…「らーめん函館 武蔵」（七飯町鳴川３の１６の３、ド...
○…「スカイラウンジ カフェ ぺルラ」がこのほど、函館...
○…ＪＴ（東京）は国内で高い人気を集めるメビウスブランドから、「ＳＫ...
○…「洋菓子函館ふうげつどう」（函館市石川町１８３の１...
○…アサヒビール（東京）は、輸入スティルワイン市場で人気のチリワイン...
○…「はこだて衣装」（真柄周二代表）がこのほど、函館市...
○…「パティスリー ル ソレイユ ドゥ マタン」（函館市石川町４７９...
〇…「らーめん旭」（函館市昭和２の２９の２、国道５号沿...
函館市教委は、市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺...
来年３月に閉校となる函館五稜郭支援学校（田近憲二校長）は、７日に同校...
昨年１２月、アフガニスタンで銃撃を受けて亡くなった中村哲医師（享年７...
市立函館保健所は４日、函館市内で７０代男性１人が新型コロナウイルスに...
「第３次はこだてげんきな子 食育プラン（函館市食育推進計画）」（２０...
道南地域の１６歳以下を対象とした「Ｕ－１６プログラミングコンテスト函...
テニスのＪＰＴＡジュニア・トーナメント北海道地区大会（日本プロテニス...
【北斗】函館バレーボール協会は１日、北斗市総合体育館で中学優秀選手の...
次世代新幹線の試験車両「ＡＬＦＡ－Ｘ（アルファエックス）」で先月、報...
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