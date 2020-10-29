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○…ＪＴ（東京）は国内で高い人気を集めるメビウスブランドから、「ＳＫ...
○…「洋菓子函館ふうげつどう」（函館市石川町１８３の１...
○…アサヒビール（東京）は、輸入スティルワイン市場で人気のチリワイン...
○…「はこだて衣装」（真柄周二代表）がこのほど、函館市...
○…「パティスリー ル ソレイユ ドゥ マタン」（函館市石川町４７９...
〇…「らーめん旭」（函館市昭和２の２９の２、国道５号沿...
○…コカ・コーラシステムは、ティーンを中心に愛され続け...
○…「そば居酒屋 ひら木」（北斗市七重浜２の３０の７、...
○…ＪＴ（東京）は、低温加熱方式のたばこ用デバイス「プ...
○…シエスタハコダテで約３年間営業した「亜細亜的惣菜店ガパオ飯」（白...
新型コロナ禍の中、３１日はハロウィーンを迎える。函館市内でも&ldq...
新型コロナウイルス感染拡大に関し、道内の警戒ステージが１から２へ移行...
丸井今井函館店（函館市本町）で２８日、おせち料理の予約受付が始まった...
音楽コンサート中の災害発生を想定した避難訓練コンサートが２８日、函館...
【札幌】渡島西部・桧山南部地域９町の新幹線木古内駅活用推進協議会構成...
函館市内在住の画家、安田祐子さん（３５）は、自身の作品展「雨と月あか...
函館市は、１１月１日午後１時から市亀田交流プラザ（美原１）で開く「プ...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は１１月７、８の両...
ＮＰＯ法人日本トイレ研究所（東京）の加藤篤代表理事を招いた講演会とワ...
携帯電話サービス料金の値下げが本格的に始まったようだ。菅政権が求める...