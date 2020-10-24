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○…「パティスリー ル ソレイユ ドゥ マタン」（函館市石川町４７９...
〇…「らーめん旭」（函館市昭和２の２９の２、国道５号沿...
○…コカ・コーラシステムは、ティーンを中心に愛され続け...
○…「そば居酒屋 ひら木」（北斗市七重浜２の３０の７、...
○…ＪＴ（東京）は、低温加熱方式のたばこ用デバイス「プ...
○…シエスタハコダテで約３年間営業した「亜細亜的惣菜店ガパオ飯」（白...
○…アサヒビール（東京）は、ハロウィン気分を盛り上げる缶カクテル「ア...
○…「へいちきん」がこのほど、函館市深堀町３０の３２（...
○…「お出汁（だし）・酒肴 佳さく（かさく）」（函館市...
○…函館市内で高齢者デイや放課後等デイを運営する「ハーブ・ゼーリヒカ...
新型コロナウイルス感染拡大でオンライン授業などの需要が高まっているこ...
松前町豊岡の山中で捕獲した後に放したチョウの「アサギマダラ」が２１日...
函館市の観光名所「五稜郭公園」で先月、園内にあるサクラの木でぼやが起...
函館工業高校建築科では今年度、３年生７人が課題研究の一環で二本柳慶一...
函館市は１１月から、第２、第４木曜日の夜間と日曜日（月１回）に市役所...
【森】第１回森町議会１０月会議が２３日に開かれ、１１日の町長選で初当...
道高文連第４３回放送コンテスト道南地区大会（道高文連道南支部主催、Ｎ...
渡島総合振興局は２１日、豚熱（ＣＳＦ）や高病原性鳥インフルエンザ、口...
函館市内に修学旅行生が多く来ている。青森の小学生に「四角形の電信柱は...
函館市末広町８の「はこだて工芸舎」（堂前守人代表）で「秋の収穫とご飯...