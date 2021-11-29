この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
体操の高体連秋季競技大会（高体連函館支部主催）が１３日、ラ・サール高...
新体操の高体連秋季大会が１０月３１日、遺愛高体育館で行われた。個人競...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
【知内】町教委は１８日、第一町民プールで、ボードの上に立ちパドルを漕...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
函館アーチェリー協会（見付宗弥会長）は２、３の両日、根崎公園アーチェ...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
函館アーチェリー協会（見付宗弥会長）は、１０月２、３の両日、根崎公園...
函館市文化・スポーツ振興財団は、９月２５日午前９時から千代台公園で開...
【福井】全国高校総体の自転車は２３日、福井県大野市特設ロードレース・...
【北斗】第１５回少年少女ドッジボール大会（北斗スポーツクラブ主催）が...
函館市スポーツ少年団（白木壮太本部長）は２１日、函館アリーナで加盟少...
【鹿部】バスケットボールの第１３回函館臥牛ライオンズクラブ杯１年生大...
連合北海道渡島地域協議会第３２回・函館地区連合会第２９回定期総会が２...
函館市昭和２の浅水フラワーガーデン（浅水春雄社長）のフローリスト、浅...
函館市陣川町８２の北海道東照宮（大谷仁秀宮司）で２３日、今年の五穀豊...
体験講座やグループワークなどを通じ、さまざまな学びや課題解決に取り組...
国際的奉仕団体の函館ゾンタクラブ（小林八重子会長）は１２月５日午後１...
函館市本町の無印良品シエスタハコダテは２６日、同店の移動販売車で青柳...
ＮＰＯ法人日本ＦＰ（ファイナンシャルプランナーズ）協会道南支部（高森...