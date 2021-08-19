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陸上の第５４回道南陸上競技選手権大会（道南陸協主催）がこのほど、千代...
１７日から茨城県で行われる全日本中学校陸上競技選手権大会に、道南から...
東京五輪の陸上男子１１０メートル障害の準決勝が４日、オリンピックスタ...
東京五輪の陸上男子１１０メートル障害の予選が３日、オリンピックスタジ...
５日から札幌市内で開催される東京五輪の競歩とマラソンに函館工業高校教...
【福井】全国高校総体陸上の最終日は１日、福井県営陸上競技場で行った。...
【帯広】陸上の全道中体連は７月２７、２８の両日、帯広の森陸上競技場で...
【福井】全国高校総体陸上の第４日は７月３１日、福井県営陸上競技場で行...
東京五輪の陸上男子走り幅跳びの予選が７月３１日、オリンピックスタジア...
函館市医師会の本間哲会長は１９日、市医師会館で記者会見を開き、新型コ...
【茨城】陸上は１９日、茨城県ひたちなか市の笠松運動公園陸上競技場で第...
【群馬】バスケットボールは１９日、群馬県高崎市の高崎アリーナなどで競...
道警本部は１９日、函館中央署地域課の２０代男性巡査が新型コロナウイル...
函館市教委は１９日、市南北海道教育センター（湯川町３）に勤務する職員...
【木古内】町は、町立学校給食センターで学校給食調理に従事する、会計年...
【七飯】町大沼町のキャンプ場「ＢＥＹＯＮＤ ＶＩＬＬＡＧＥ（ビヤンド...
◇北斗市（２１日）▽おはなしひろば（市渡会館／前１０時半） （２２...