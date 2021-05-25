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函館軟野連あさ野球...
函新杯朝野球...
第６０回記念春季北海道高校野球大会（道高野連など主催）が２４日、札幌...
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函館軟野連たそがれ野球...
【苫小牧】北海道六大学野球Ⅰ部春季リーグ（道学生野球連盟主催）最終節...
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【北斗】高体連函館支部予選のバスケットボールは２１～２３日、北斗市総...
公益社団法人函館法人会（福西秀和会長、会員１７３７社）は２４日、ホテ...
北海道消費者協会は、７月２６日から道立消費生活センターくらしの教室（...
文書類を送るのにファクスを多用しているのは今や日本くらい。函新編集局...
【厚沢部】あっさぶふるさと夏まつり実行委は２４日、７月２５日に開催を...
【福島】函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は、７月４日に福島...
【森】渡島信用金庫（伊藤新吉理事長）は２４日、創業１１０周年を記念し...
函館視覚障害者福祉協議会の理事長、島信一朗さん（５１）がこのほど、自...
「学校生活は新しい言葉や漢字が難しく、覚えるのが大変だけど頑張ります...
第一生命函館支社五稜郭営業オフィス（菅原さおりオフィス長）は２１日、...