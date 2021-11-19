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第４回桔梗高台杯（３日、函館桔梗高台パークゴルフ場、同パークゴルフ場...
明治安田生命杯ペア大会（１０月３０日、すずらんの丘公園パークゴルフ場...
◇厚沢部町パークゴルフ協会１１月例会（７日、町多目的交流広場パークゴ...
◇２０２１木古内町パークゴルフ協会納会（３日、木古内町パークゴルフ場...
◇ラストコール杯（７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
ぶらっと大会（１０月２７日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パー...
毎日会・月曜コンペ（１０月１８日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函...
◇木古内町りろないパークゴルフ場クローズ大会（１０月３０日、木古内町...
◇木曜会・七飯町大中山大会（１０月２８日、七飯町大中山パークゴルフ場...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）主催のパークゴルフ大会がこのほど...
北海道奎星（けいせい）会の木村蒼人会長（６６）＝函館市八幡町在住＝に...
遺愛女子高校吹奏楽局に所属する佐藤由渚さん（２年）がフルート部門（高...
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
〇…北海道ユニセフ協会道南支部と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２...
国内生産量日本一を誇る、函館産コンブの魅力をＰＲする「函館真昆布展」...
函館市文学館でこのほど「文学のひととき」が初めて開かれた。函館出身の...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、１０月２５日から外来診療の「会計...
ネクスコ東日本北海道支社（札幌）は、今月１９日から利用できる道内高速...
【北斗】日本航空（ＪＡＬ）函館支店や函館空港所のスタッフ５人が１８日...
函館市内に４店舗を展開する老舗和菓子店、千秋庵総本家（本店・宝来町）...