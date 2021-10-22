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◇友愛ペアマッチ交流大会（１０日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ...
◇厚沢部町本町新町町内会親睦大会（１０日、町多目的交流広場パークゴル...
明治安田生命杯ペア大会（２日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パ...
毎日会・月曜コンペ（９月２７日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館...
ぶらっと大会（９月２９日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴル...
◇秋季里口工業杯（３日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
９月例会（１９日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協会主...
ぶらっと大会（１５日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協...
【森】森町老人クラブ連合会が主催する第１５回パークゴルフ大会が９月２...
◇第９回真砂杯（２６日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
【知内】道内最古の温泉として知られる知内温泉旅館（湯ノ里２８４）はこ...
【北斗】函館中央署は１４日、全国地域安全運動（１１～２０日）に合わせ...
◇第１０回つぐみ会大会（５日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ①佐...
２２日午前１０時半ごろ、函館市神山１、神山３、神山町、陣川町で約１７...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確...
【福島】福島幼稚園（石橋香代子園長、園児１４人）の園児が交通安全や防...
マスクで増加しているニキビ肌のスキンケア方法 コロナ禍でマスクが欠か...
洋食に心をときめかせた 子供の頃の思い出の味 レンガ風の壁や白い木...
【北斗】「北斗市縄文展２０２１」（前半）が２６日まで、市総合文化セン...