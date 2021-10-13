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明治安田生命杯ペア大会（２日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パ...
ぶらっと大会（９月２９日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴル...
◇秋季里口工業杯（３日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
９月例会（１９日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協会主...
ぶらっと大会（１５日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協...
【森】森町老人クラブ連合会が主催する第１５回パークゴルフ大会が９月２...
◇第９回真砂杯（２６日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
◇厚沢部町パークゴルフ協会９月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
木曜会・恵山シーサイド大会（１６日、恵山シーサイドパークゴルフ場、木...
毎日会・月曜コンペ（６日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
道立江差高等看護学院と紋別高等看護学院で、教職員による学生（元学生を...
「この日を待ち、道南再生のためにチャレンジしていく思いで４年間準備を...
■八雲で１頭 １２日午後７時半ごろ、八雲町鉛川の国道２７７号を八雲...
北海道新幹線の線路内に８日、シカが入り込み、新函館北斗―新青森間で始...
道立消費生活センター（札幌）は２３日、特別相談「消費者トラブルなんで...
道は、知内町で１１月２５～２７日に開催する「北海道林業就業体験２０２...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は、新型コロナウイルスの影響によ...
函館市文学館は１６日午後２時から、石川啄木講座「石川啄木－その生と家...