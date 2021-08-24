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◇木曜会・上磯運動公園大会（１９日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...
函館けいりんの「函館新聞・オッズパーク杯争奪戦（ＦⅡ）」最終日が２０...
◇友愛会８月月例会（８日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第８回つぐみ会大会（９日、七飯パークゴルフ場） ▽男子 ①田中幹...
◇木曜会・七飯本町大会（５日、七飯町本町パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇木曜会・七飯町大中山大会（７月２２日、七飯町大中山パークゴルフ場）...
◇友愛ペアマッチ交流大会（７月２５日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場）...
【木古内】町内会連合会親睦交流パークゴルフ大会が２５日、町フォーレス...
◇第７回木古内町長杯争奪パークゴルフ大会（１８日、町パークゴルフ場）...
◇月曜・交流会ミニコンペ（６月２８日・すずらんの丘公園パークゴルフ場...
函館市社会福祉協議会はこのほど、今年度のノーマライゼーション推進事業...
函館市社会福祉協議会は２３日、花びしホテルで「家族介護者交流事業」を...
函館市本町の複合商業施設「シエスタハコダテ」を運営するＳＰＣ函館本町...
函館市は９月２６日に開講する中高校生向け「プログラミング教室」の参加...
◇厚沢部町パークゴルフ協会８月例会（２２日、町多目的交流広場パークゴ...
ハオヤン・チェン（２２＝中国、米ウェイクフォレスト大学） 「オンラ...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２７日...
【江差】江差保健所は２４日、管内の２０代女性１人から腸管出血性大腸菌...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
海洋土木業の菅原組（函館市浅野町、菅原修社長）はこのほど、函館高専と...