この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇第２１回福島町長杯争奪大会兼第２１回教育長杯争奪大会（１０月１０日...
◇交流ペア大会（９月２５日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ①佐藤幸...
◇ミニコンペ（９月２１日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽男子 ...
函館市老人クラブ連合会（山田富雄会長）はこのほど、すずらんの丘公園パ...
【木古内】町パークゴルフ場「フォーレストパークりろない」（２７ホール...
◇９月・月例大会（２０日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子】...
◇交流パークゴルフ大会（１８日・すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽...
【森】森町老人クラブ連合会（深川節雄会長）が主催する第１４回パークゴ...
◇厚沢部町パークゴルフ協会９月例会（２０日、町多目的交流広場パークゴ...
◇第２回桔梗高台杯（２日、函館桔梗高台パークゴルフ場） ▽男子＝①...
アイヌの伝統的先祖供養の儀式「イチャルパ」が１０日、市立函館博物館横...
日本航空（ＪＡＬ）は１４日、使用機材のプロペラの除氷装置に不具合が発...
【七飯】今月の「不正軽油防止強化月間」に合わせ、渡島総合振興局と桧山...
【木古内】町教委はこのほど、中央公民館図書室で図書館ボランティアを実...
【旭川】旭川市は１４日、市内の５０代女性が新型コロナウイルスに感染し...
函館大妻高校（池田延己校長）の食物健康科では、調理師を目指す生徒に生...