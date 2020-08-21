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函館市は１７日、今年度の「市民パークゴルフ大会」と「２０２０道南チャ...
◇交流・ペア大会（７月２４日・すずらん丘公園パークゴルフ場） ①中村...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯大会（２日、町多目的交流広場パークゴルフ場...
◇第７回つぐみ会大会（７月２１日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇厚沢部町パークゴルフ協会７月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
各中学校での部活動再開とともに、函館市内の中学クラブチームも練習を開...
◇第４回つぐみ会パークゴルフ大会（４月２１日、森ゆうあいパークゴルフ...
◇第３回つぐみ会パークゴルフ大会（３月１５日、ななえ峠室内パークゴル...
函館市内４カ所の市営パークゴルフ（ＰＧ）場が１１日、今季の営業を開始...
函館市内４カ所の市営パークゴルフ（ＰＧ）場は、１１日午前９時から今季...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、２７日午後１時半から、函館朗読紀行...
○…北斗市建友会（永井謙二会長）は１８日、創立４０周年を記念し、市に...
【木古内】新幹線木古内駅活用推進協議会（会長・鈴木慎也木古内町長）は...
テイクアウト専門店「へいちきん」（清水千明店長）が１９日、電車通沿い...
函館土地家屋調査士会（杉村久哉会長）は１９日、医療従事者の今後の活動...
【七飯】町大沼町のキャンプ場「ＢＥＹＯＮＤ ＶＩＬＬＡＧＥ（ビヤンド...
函館市社会福祉協議会（市社協）は９月１８日午前１０時から、花びしホテ...
函館市は、高校生に地元企業の魅力を知ってもらおうと昨年から行っている...
函館市は２０日、応援したい自治体に寄付ができる「ふるさと納税」制度に...
函館市は、４０～７４歳の国民健康保険加入者を対象に毎年６月から３月ま...