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各中学校での部活動再開とともに、函館市内の中学クラブチームも練習を開...
◇第４回つぐみ会パークゴルフ大会（４月２１日、森ゆうあいパークゴルフ...
◇第３回つぐみ会パークゴルフ大会（３月１５日、ななえ峠室内パークゴル...
函館市内４カ所の市営パークゴルフ（ＰＧ）場が１１日、今季の営業を開始...
函館市内４カ所の市営パークゴルフ（ＰＧ）場は、１１日午前９時から今季...
【七飯】町西大沼のゴルフ場、北海道カントリークラブ（春山新悟支配人）...
◇第７４回オオミファミリー月例会（８日・オオミファミリーパークゴルフ...
◇第１１回レディース大会（３日・オオミファミリーパークゴルフ場） ...
◇ラストコール大会（２９日・オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男...
◇２０１９年度チャンピオン大会（２０日、オオミファミリーパークゴルフ...
２２日から国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」が始...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は２０日、函館競馬場（駒場町）、Ｊ－ＰＬＡＣ...
【知内】第５回町議会臨時会が２０日開かれた。感染症対策消耗品・備品等...
◇北斗市 （２１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇厚沢部町パークゴルフ協会７月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
【乙部】町公民館の土器作成教室「ドキッ土器っ縄文体験事業・乙部の土を...
【札幌】札幌市は２０日、市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染し...
【知内】道内最古の温泉として知られる「知内温泉旅館」（湯ノ里２８４）...