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Ｑ 先日、法務局から登記所備付地図作成作業の案内文書が届きました。私...
救援活動現地で支える 井口省三さん 函館市社会福祉協議会の井口省三さ...
親子の思いに寄り添う ほんわか ２０１２年の夏休みから福島県の子ども...
■函館市桔梗町、会社員、宮川友里さん（３９） 東日本大震災を目の当...
タピオカが大ブームになったのはすでに一昨年だったか。実はこのブームは...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
★北海道エアポートの上下一体運営スタート（２月２８日） 北海道エアポ...
■北斗市三ツ石、障害者団体「ウィズ・ユー」会長、佐藤厚子さん（６４）...
４７００人参加の「ふくしまキッズ」開催 進士徹さん 東京電力福島第一原...
遺体の汚れ、ペットボトルの水で洗う 函館市消防本部・田村徳行さん 函館...
函館市文化・スポーツ振興財団は７日、市民会館大ホールでスタインウェイ...
■函館市松川町、会社員、野寺正樹さん（６７） 所用で銀行内にいる時...
函館市文化・スポーツ振興財団は６日、市芸術ホールで朗読ワークショップ...
ＮＰＯ法人函館エコロジークラブが運営する函館市熱帯植物園（湯川町３）...
日本航空（ＪＡＬ）函館支店は、函館空港１階ＪＡＬカウンター前に、東日...
函館市教委は８日、市立博物館郷土資料館（旧金森洋品館＝末広町１９）の...
自然災害の発生に備え、ボランティア団体やＮＰＯ法人などの活動を支える...
Ｑ 先日、法務局から登記所備付地図作成作業の案内文書が届きました。私...
【札幌】道の鈴木直道知事は８日、札幌医大病院で同日から始まった医療従...
函館こども劇場（和泉佳代子運営委員長）は、１２日午後６時半から函館市...