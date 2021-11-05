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函館豆腐油揚組合（工藤英洋理事長、加盟６社）が取り組む地元豆腐店活性...
ＪＡ函館市亀田女性部（山田美代子部長、部員５５人）は２日、ＪＡ加工施...
道東太平洋沿岸で赤潮による漁業被害が発生している問題で、上磯郡漁協（...
福田農園（七飯町鶴野、福田将仁社長）の「王様しいたけ」と、老舗日本茶...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）の畑で、ナガイモの秋掘りが進...
渡島総合振興局と桧山振興局が２１日公表した渡島、桧山管内での農作物生...
函館市農林水産部農務課はこのほど、新規就農希望者に向けたガイドブック...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は１８日、市村内の函館育ちラ...
【北斗】市は２０日、道道上磯峠下線沿いの市渡マルメロ団地で、マルメロ...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長）は１３日、亀田中野町の畑でサツマ...
全国から生徒を募集している奥尻高校（佐野佳夫校長）は６日午後３時から...
函館工業高校（伊藤良平校長）で２日、定時制課程の体験入学が開かれた。...
深堀町会と学童保育所スマイルキッズクラブの児童計２５人は１０月２３日...
今年の夏から道南では記録的大雨に見舞われることが多い。函館市戸井泊で...
道がまとめた２日の大雨による渡島管内での被害状況（４日午前１０時現在...
函館ゆかりの偉人５人組による２次元アイドル「ＨＡＫＯＭＥＮ（ハコメン...
函館のＮＰＯ法人「語りつぐ青函連絡船の会」（湯川れい子理事長）は、１...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は６日から写真展「大正３年 函...