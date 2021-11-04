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ＪＡ函館市亀田女性部（山田美代子部長、部員５５人）は２日、ＪＡ加工施...
道東太平洋沿岸で赤潮による漁業被害が発生している問題で、上磯郡漁協（...
福田農園（七飯町鶴野、福田将仁社長）の「王様しいたけ」と、老舗日本茶...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）の畑で、ナガイモの秋掘りが進...
渡島総合振興局と桧山振興局が２１日公表した渡島、桧山管内での農作物生...
函館市農林水産部農務課はこのほど、新規就農希望者に向けたガイドブック...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は１８日、市村内の函館育ちラ...
【北斗】市は２０日、道道上磯峠下線沿いの市渡マルメロ団地で、マルメロ...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長）は１３日、亀田中野町の畑でサツマ...
【北斗】野菜の有機栽培に取り組む「ソーシャル・エイジェンシー」（函館...
函館市以外の自治体に一定期間滞在し、就業体験などしながら地域振興に必...
【北斗】今年度の北斗市老人クラブ大会（市老人クラブ連合会主催）が２日...
【北斗】ＪＲ新函館北斗駅前イベント広場で６、７日の両日、食のイベント...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）主催のパークゴルフ大会がこのほど...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
【森】長年にわたり防犯活動に尽力した個人・団体に贈られる今年度の防犯...
子どもの教育について考える「みんなで『子ども』トーク」（実行委主催）...
【七飯】大野農業高校果樹専攻班の１、２年生６人がこのほど「はこだてわ...