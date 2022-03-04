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【森】第１回町議会３月会議は４日、本会議を続行。一般質問に８人が登壇...
【鹿部】鹿部町（盛田昌彦町長）は３日、２０２２年度予算案を発表した。...
函館市議会は３日の第１回定例会の本会議で、「ロシアによるウクライナ侵...
道選挙管理委員会は４日付の道公報で、２０２１年７月１日～同１２月３１...
【七飯】第１回町議会定例会は３日、一般質問を続行。新型コロナウイルス...
紺谷氏 ２０３０年度の温室効果ガス４６％削減に向け再生可能エネルギー...
函館市議会定例会は３日、代表質問を続行し、１人が登壇した。工藤寿樹市...
【森】第１回町議会３月会議は３日、岡嶋康輔町長が町政執行方針を述べ「...
函館市議会第１回定例会は２日、各会派の代表質問が始まった。工藤寿樹市...
新型コロナウイルスの状況（４日）...
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【木古内】第１回定例町議会が４日開会し、会期を１１日までの８日間と決...
【北斗】市内の農業用ハウスで、イチゴ「さがほのか」の収穫と出荷作業が...
天体観測の名所として知られる函館市日浦町の素掘りトンネル群「日浦洞門...
【知内】町は、４月から一般事務補助などに従事する会計年度任用職員１人...
【北斗】はこだてわいん（七飯町、佐藤恭介社長）は、大野農業高校（野村...
東日本大震災から１１日で１１年を迎えるにあたり、ＫＤＤＩ東北総支社と...