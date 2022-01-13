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【北斗】第１回臨時市議会が１２日に開かれた。住民税非課税世帯などへの...
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道は１１日、新型コロナウイルスの道内での感染者急増を受け、宿泊療養施...
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第１日は１２日、ＦＵＮＫＹ ＳＴＵＦＦとダイナマイツが対戦。ＦＵＮＫ...
第２４回函館新聞社杯アイスホッケー大会（函館新聞社主催）が１２日、函...
「地域の未来や次世代のことを考え、行動する年としたい」。５０代が近づ...
バドミントンの第５４回北海道高校新人大会兼第５０回全国高校選抜大会南...
普段使いできる漆器の展示会「軽く、軽く 垣内幸彦のガンガン使える漆器...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）で１２日、市立函館高校（谷川敬一校長...
お仕事の中でもひと際興奮する瞬間が、華やかな衣装に袖を通す時。新春特...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は２月８、１５日の午前１０時から...