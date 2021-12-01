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【北斗】市は、池田達雄市長と教育委員会で構成する今年度の第１回総合教...
道は、新型コロナウイルスで打撃を受けた生産者や飲食店を応援する「今こ...
函館市の工藤寿樹市長は２９日、函館市水産物卸売市場（豊川町）を視察し...
函館市議会は２９日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第４回定...
函館西署は２９日、函館市地域交流まちづくりセンター（末広町）１階で、...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２９日開かれ、...
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連合北海道渡島地域協議会第３２回・函館地区連合会第２９回定期総会が２...
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【北斗】北斗民謡クラブ（長内柾親会長）最後のチャリティーショーが１１...
【江差】法人会女性部会が実施する今年度の「税に関する絵はがきコンクー...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１１月２８日、知内沖へ釣行し、カ...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１１月２７日、函館近郊でサケを狙...
▽木古内沖のメバル情報（１１月２８日） 丸々と太ったメバルの活性が良...
【札幌】道などは１日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに年代性別非公表の１人が新型コロ...