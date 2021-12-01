函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

政治・行政

連合総会　新会長に佐藤氏選出

[ 政治・行政 ]

　連合北海道渡島地域協議会第３２回・函館地区連合会第２９回定期総会が２...

連合総会　新会長に佐藤氏選出
政治・行政 記事一覧へ

最新記事

知内方面でブリ好漁

[ 釣り ]

　道南はようやく雪が降り冬将軍が到来。釣りもウインターシーズンに入り、...

知内方面でブリ好漁

知内でマコガレイ

[ 釣り ]

　フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１１月２８日、知内沖へ釣行し、カ...

知内でマコガレイ

サケ釣り終盤　函館近郊

[ 釣り ]

　フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１１月２７日、函館近郊でサケを狙...

サケ釣り終盤　函館近郊

福原釣具店・道南船釣り情報

[ 釣り ]

　▽木古内沖のメバル情報（１１月２８日）　丸々と太ったメバルの活性が良...

福原釣具店・道南船釣り情報

道内で４人感染

[ 社会 ]

　【札幌】道などは１日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表...

道内で４人感染

函館市内で１人新規感染

[ 社会 ]

　市立函館保健所は１日、函館市内で新たに年代性別非公表の１人が新型コロ...

函館市内で１人新規感染
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

きょうの人生指針／誕生月占い

最新ニュース

知内方面でブリ好漁

知内方面でブリ好漁

南部桧山衛生処理組合議会　議長に上戸氏選出

南部桧山衛生処理組合議会　議長に上戸氏選出

にぎやかに終幕　北斗民謡クラブ、最後のチャリティーショー

にぎやかに終幕　北斗民謡クラブ、最後のチャリティーショー

最優秀賞に工藤さん　江差地方法人会税の絵はがきコンクール

最優秀賞に工藤さん　江差地方法人会税の絵はがきコンクール

矢田釣具店・道南釣り情報

矢田釣具店・道南釣り情報

知内でマコガレイ

知内でマコガレイ

サケ釣り終盤　函館近郊

サケ釣り終盤　函館近郊

福原釣具店・道南船釣り情報

福原釣具店・道南船釣り情報

道内で４人感染

道内で４人感染

函館市内で１人新規感染

函館市内で１人新規感染

最新動画

Ａｕｔｏ　Ｓｈｏｐ　ＣＡＲ‐ＬＵＸ／５０万円以下の軽自動車メイン

老舗味めぐり／ポン・デ・アスウカウ

居酒屋　二海酒場／１人でも気軽に立ち寄れる店に

ＦＬＯＴ／昼頃には焼きたてパン登場

ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『白い半熟スイートポテト』カドウフーズ

動画一覧
道南リサーチ
周年特集バナー
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

12月 1日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

12月 1日のイベント情報

2021年12月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト