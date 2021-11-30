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道は、新型コロナウイルスで打撃を受けた生産者や飲食店を応援する「今こ...
函館市の工藤寿樹市長は２９日、函館市水産物卸売市場（豊川町）を視察し...
函館市議会は２９日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第４回定...
函館西署は２９日、函館市地域交流まちづくりセンター（末広町）１階で、...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２９日開かれ、...
【森】第１回町議会１１月会議が２９日、開かれた。新型コロナウイルスの...
連合北海道渡島地域協議会第３２回・函館地区連合会第２９回定期総会が２...
函館市は、家庭などから排出された「燃やせないごみ」の組成分析調査の結...
函館市年賀会実行委員会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のためめ、...
【木古内】町は、新型コロナウイルス感染拡大で落ち込んだ町内経済の消費...
函館地方気象台によると、日本海から急速に発達する低気圧が北東に進み、...
現在、新型コロナウイルスによる感染症が世界中で猛威を振るっているが、...
【上ノ国】道内で活躍する脚本家とデザイナーとともに絵本作りに挑戦する...
【北斗】市は、池田達雄市長と教育委員会で構成する今年度の第１回総合教...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３日＝...
【札幌、旭川、小樽】道などは３０日、新たな新型コロナウイルス感染者を...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【厚沢部】農林水産省と町、新ブランド農産物生産組合「あっさぶ農匠（の...
【松前】松前署（佐藤琢哉署長）は１９日、高齢運転者教育の一環で、町内...