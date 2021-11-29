この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２９日開かれ、...
連合北海道渡島地域協議会第３２回・函館地区連合会第２９回定期総会が２...
函館市は、家庭などから排出された「燃やせないごみ」の組成分析調査の結...
函館市年賀会実行委員会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のためめ、...
【木古内】町は、新型コロナウイルス感染拡大で落ち込んだ町内経済の消費...
渡島総合振興局は、林務、農務、水産の３課が連携し農林漁業分野での新た...
函館市は、新型コロナウイルスで疲弊する地域の経済対策として、市内の商...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館湾流域下水道事務組合議会（福島恭...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館圏公立大学広域連合議会（藤井辰吉...
第２回臨時函館市議会が２６日開かれ、新型コロナウイルスの影響に対応す...
■痛みをケアして生活の質の向上を目指す 函館市や札幌市の医療機...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２９日開かれ、...
【森】第１回町議会１１月会議が２９日、開かれた。新型コロナウイルスの...
【北斗】茂辺地小中学校（星野みさお校長、児童生徒２６人）で２７日、「...
【森】ＪＡＬスカイ札幌函館支店はこのほど、森町役場で入庁３年目までの...
【厚沢部】江差署は２０日、函館方面本部交通課と同本部管内の日本海側沿...
ヒップホップ、ブレイクダンス、Ｋ－ＰＯＰなどのレッスンを行うスタジオ...
◇北斗市（１２月２日）▽人権悩みごと相談、行政相談（総合分庁舎、七重...
◇北斗市（３０日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
【札幌、旭川】道などは２９日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認し...