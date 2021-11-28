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函館市は、新型コロナウイルスで疲弊する地域の経済対策として、市内の商...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館湾流域下水道事務組合議会（福島恭...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館圏公立大学広域連合議会（藤井辰吉...
第２回臨時函館市議会が２６日開かれ、新型コロナウイルスの影響に対応す...
函館市教委は、今年７月に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄...
道は今年度、函館市大森地区（日乃出町）の海域にヤリイカの産卵礁を整備...
【上ノ国】第６回町議会臨時会が２６日、開かれた。燃料費等高騰緊急対策...
【木古内】第３回木古内町議会臨時会が２６日開かれた。２日の豪雨被害の...
【江差】第４回臨時町議会が２６日、開かれた。燃料費が高騰していること...
【七飯】町は１２月１５日～来年３月３１日までの間、一般事務を担当する...
【知内、森】昨年開校した道立北の森づくり専門学院（北森カレッジ、旭川...
【江差】江差税務署（小助川伸矢署長）は、国税の申告と納税、租税教育な...
【札幌、旭川】道などは２８日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認し...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに２０代女性１人が新型コロナウ...
【木古内】町は、新型コロナウイルス感染拡大で落ち込んだ町内経済の消費...
【上ノ国】体を動かしながら町内の文化財について学ぶ「戦国オリンピック...
フットサルの第２７回全日本選手権大会北海道大会函館地区予選が１４日、...
第２７回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）が１２月３～５日の３...
函館市内で半世紀ぶりに誕生する酒蔵として、市内亀尾町の旧亀尾小中学校...