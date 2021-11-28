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○…国特別史跡五稜郭跡のイルミネーションイベント「五稜...
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国際協力機構（ＪＩＣＡ）北海道が地域開発に携わる発展途上国の行政職員...
秋口から国内外のニュースに「値上げ」が目立つ。需要拡大と主産地の天候...