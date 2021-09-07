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菅義偉首相（自民党総裁）が３日、同党総裁選への不出馬の意向を表明した...
函館市は３日、東京パラリンピック車いすラグビーで銅メダルを獲得した、...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルスの若年層への感染拡大を防ごうと、...
【札幌】鈴木直道知事は３日の定例記者会見で、道内での新型コロナウイル...
函館市は、市内公共施設における飲料や食料品などの自動販売機の設置者を...
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集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」が、...