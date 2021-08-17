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【江差】エゾジカとヒグマの適正な管理や農林業被害防止などに向けて関係...
函館市企業局交通部によると、函館市電の６月の乗客数は前年同月比約４％...
立憲民主党の徳永エリ参院議員（道選挙区）が１１日、国政報告のため函館...
【木古内】町は、地域資源を生かした特産品を認定する「木古内町ブランド...
自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は１０日、新型コロナウ...
【乙部】函館開発建設部は６日、乙部町内の国道２２９号で６月に起きた岩...
渡島総合振興局は、観光や帰省などで人の移動が増える夏休みに合わせ、新...
【札幌】鈴木直道知事は６日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策の...
函館市内の８月単月の新型コロナウイルス新規感染者（発表分）は、１６日...
函館市が公表する市内の医療提供体制の状況（１２日現在）によると、確保...
道南の町では、お盆期間に成人式を開く町があった。このうち上ノ国町では...
函館市連合遺族会（浜野幸子会長）は１５日、同市青柳町の函館護国神社（...
戦時中、食糧増産のため全国の学生が道内で農作業に従事した学徒援農の存...
函館ユネスコ協会（土谷二朗会長）は１５日、本願寺派函館別院（東川町１...
第二次世界大戦の終戦から７６年を迎えた１５日、道南地域平和運動フォー...
１７日から茨城県で行われる全日本中学校陸上競技選手権大会に、道南から...
立秋（７日）の函館は函館地方気象台の観測史上最高の３３・９度を記録し...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２３日午前１０時から、花びしホテル（...