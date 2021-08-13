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函館市企業局交通部によると、函館市電の６月の乗客数は前年同月比約４％...
立憲民主党の徳永エリ参院議員（道選挙区）が１１日、国政報告のため函館...
【木古内】町は、地域資源を生かした特産品を認定する「木古内町ブランド...
自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は１０日、新型コロナウ...
【乙部】函館開発建設部は６日、乙部町内の国道２２９号で６月に起きた岩...
渡島総合振興局は、観光や帰省などで人の移動が増える夏休みに合わせ、新...
【札幌】鈴木直道知事は６日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策の...
渡島総合振興局は４日、函館市を含む渡島管内で新型コロナウイルスの感染...
【森】第１回森町議会８月会議が４日、開かれた。岡嶋康輔町長は冒頭で、...
総務省は３日、自治体の財源不足を補う２０２１年度の地方交付税（普通交...
【北斗】お盆を古里などで過ごす人たちの帰省シーズンが１３日始まった。...
【森】北海道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２４日午後６...
【森】町姫川の製材業「ハルキ」（春木真一社長）はこのほど、「道南杉ハ...
【乙部】町内や全国各地の乙部町出身者に向けて、町内の有志一同が１４日...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイルスに...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは１３日、新たに４５４人が新型コロ...
【江差】エゾジカとヒグマの適正な管理や農林業被害防止などに向けて関係...
１６日に福井県で開幕する高校総体（インターハイ）ハンドボールの男子に...