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函館市企業局交通部によると、函館市電の６月の乗客数は前年同月比約４％...
【木古内】町は、地域資源を生かした特産品を認定する「木古内町ブランド...
自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は１０日、新型コロナウ...
【乙部】函館開発建設部は６日、乙部町内の国道２２９号で６月に起きた岩...
渡島総合振興局は、観光や帰省などで人の移動が増える夏休みに合わせ、新...
【札幌】鈴木直道知事は６日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策の...
渡島総合振興局は４日、函館市を含む渡島管内で新型コロナウイルスの感染...
【森】第１回森町議会８月会議が４日、開かれた。岡嶋康輔町長は冒頭で、...
総務省は３日、自治体の財源不足を補う２０２１年度の地方交付税（普通交...
【北斗】第４回市議会臨時会が３日に開かれ、市税の還付金など歳入歳出に...
１７の構成資産からなる「北海道・北東北の縄文遺跡群」のうち、三内丸山...
「この時期の開催は本当にアスリートファーストなのか」。連日、日本選手...
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１９４１（昭和１６）年の真珠湾攻撃をきっかけに、日本は太平洋戦争へと...
千葉県出身のガラス作家、今村知佐さんの個展「夏の遊びガラス展」が、函...
６月末から新型コロナウイルスワクチンの職域接種を続けてきた函館湯の川...
【江差】江差観光コンベンション協会は１４日まで、姥神大神宮渡御祭で巡...
函館市女性センター（東川町１１）は、９月１１日午後１時半から同センタ...
立憲民主党の徳永エリ参院議員（道選挙区）が１１日、国政報告のため函館...
函館や道内出身のメンバーらでつくる「函館魅力あるまちづくり協議会」（...