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【上ノ国】町議会第２回定例会が２３日開会し、一般質問に４人が登壇。災...
自民党道８区支部長の前田一男前衆院議員が２２日、活動報告のため函館新...
【知内】第２回町議会定例会が２２日開会し、一般質問に１人が登壇した。...
【厚沢部】町の渋田正己町長は、新型コロナウイルスの影響で疲弊する町内...
立憲民主党の鉢呂吉雄参院議員（道選挙区）が２１日、国政報告のため函館...
【福島】町議会定例会６月会議が２１日開会し、一般質問に４氏が登壇した...
道に出されている新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が２０日に解除さ...
新型コロナウイルスの緊急事態宣言の期限が２０日までとなり、２１日以降...
【札幌】鈴木直道知事は１８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
【北斗】第２回市議会定例会は１８日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は７月４日午前１０時...
函館あさひ小学校（長瀬雅一校長、児童１６６人）児童玄関前の外壁に２３...
渡島中体連は２３日、８競技を実施した。バレーボールは北斗市総合体育館...
【旭川】高体連全道大会バレーボールは２３日、旭川市の道北アークス大雪...
乙部町内の国道２２９号が６日から通行止めになっている同町館浦の土砂崩...
日本自動車連盟（ＪＡＦ）函館支部（河村祥史支部長）は、昨年６～８月に...
国際親善交流特別演奏会「クリスティアン・アガピエ ピアノ・リサイタル...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
評論家の立花隆氏が４月に死去していたことが分かった。医療、宇宙、政治...
函館税関は１６日、５月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...