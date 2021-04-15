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現在、指定管理者制度で運営されている市立函館博物館郷土資料館（旧金森...
【江差】１日付で桧山振興局長に着任した槇信彦氏（５４）が１３日、桧山...
【札幌】函館市は、台湾で２日に発生し４９人が死亡、２００人以上が負傷...
【北斗】渡島総合振興局函館建設管理部は、北斗市の国道２２８号（七重浜...
道は１０日、新型コロナウイルスワクチン接種に関し、医学的知見が必要と...
政府は１０日付で、警察官や消防士、自衛官ら危険性の高い業務に励み、社...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
函館市は、２４日から５月９日までの期間に限り、函館公園に露店の出店を...
【森】第１回町議会４月会議が９日、開かれた。新型コロナウイルスワクチ...
函館海上保安部（１５日＝関係分） ...
北海道新幹線を使って首都圏に函館の鮮魚を定期輸送する取り組みが１５日...
函館地方法務局は２０２０年の同局管内（渡島、桧山全域と後志３町村）の...
函館市は、２０２０年度の公共工事実績（財務部調度課、企業局発注分）を...
◇新任あいさつ 住友生命保険相互会社函館営業部営...
【森】剣道の渡島地区小学生特別錬成会兼中学生特別錬成会（森剣道少年団...
７月４日の函館マラソンに向けたランニング教室が、千代台公園陸上競技場...
観光客にとって、函館は夜景や異国情緒ある街並み、豊富なグルメなど魅力...
函館出身のピアニスト、岡田奏さんのリサイタル（函館市文化・スポーツ振...
パッチワーク雑貨の展示即売会が２０日まで、丸井今井函館店５階で開かれ...