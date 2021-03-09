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函館市教委は８日、市立博物館郷土資料館（旧金森洋品館＝末広町１９）の...
【松前】町議会第１回定例会が８日開会し、会期を１５日までの８日間と決...
【木古内】第１回町議会定例会は８日、本会議を再開。機構改革に伴う関係...
【福島】町議会定例会３月会議が８日開会し、会期を１６日までの７日間と...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は８日、本会議で付...
函館市環境部は、２０２１年度版の家庭用ごみ収集日カレンダーを１１～１...
生活保護受給世帯を含めた生活困窮者世帯の中学生を対象に、学習指導や生...
【北斗】池田達雄市長と永田裕教育長は、２日開会の第１回市議会定例会で...
函館市は新年度、新型コロナウイルス感染症の影響で仕事を失った人たちの...
立憲民主党道８区総支部（代表・逢坂誠二衆院議員）は６日、新型コロナウ...
函館市文化・スポーツ振興財団は７日、市民会館大ホールでスタインウェイ...
■函館市松川町、会社員、野寺正樹さん（６７） 所用で銀行内にいる時...
函館市文化・スポーツ振興財団は６日、市芸術ホールで朗読ワークショップ...
ＮＰＯ法人函館エコロジークラブが運営する函館市熱帯植物園（湯川町３）...
日本航空（ＪＡＬ）函館支店は、函館空港１階ＪＡＬカウンター前に、東日...
函館市教委は８日、市立博物館郷土資料館（旧金森洋品館＝末広町１９）の...
自然災害の発生に備え、ボランティア団体やＮＰＯ法人などの活動を支える...
Ｑ 先日、法務局から登記所備付地図作成作業の案内文書が届きました。私...
【札幌】道の鈴木直道知事は８日、札幌医大病院で同日から始まった医療従...
函館こども劇場（和泉佳代子運営委員長）は、１２日午後６時半から函館市...