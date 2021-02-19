この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌】鈴木直道知事は１９日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
【江差】第１回臨時町議会が１９日、開かれた。町所有の教職員住宅天井部...
【北斗】市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長、１１人）...
函館市病院局は１８日までに、新型コロナウイルス感染者を受け入れる病床...
【乙部】町議会第２回臨時会が１８日に開かれた。Ｇｏ Ｔｏ トラベル事...
【北斗】北斗市は１２日に発表した新年度一般会計予算案で、第１２弾の新...
【木古内】町は１８日の町議会総務・経済常任委員会で、新型コロナウイル...
函館市恵山地区の私有林を函館市が無断伐採したとして、市に対して林を所...
◆安心できる福祉・暮らしに身近な環境の向上 【新規】＜市民協...
函館市は新年度、性的少数者（ＬＧＢＴ）のカップルを公的に認証する「パ...
【札幌】鈴木直道知事は１９日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
【江差】第１回臨時町議会が１９日、開かれた。町所有の教職員住宅天井部...
【北斗】市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長、１１人）...
【江差】町は１９日の町議会全員協議会で、マリンピング事業や、かもめ島...
函館で消費拡大を進めるブリを使った「はこだて焼きピロシキ」を販売する...
【北斗】北斗市内の農家で、ハウス栽培の軟白ネギの収穫・出荷作業が進ん...
函館大谷短大は、こども学科のダンス発表会の動画をホームページで公開し...
【松前】町教委は１８日、新型コロナウイルス感染拡大で中止した成人式の...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は今月から、町内限定（一部地...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス...