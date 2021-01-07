この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌】鈴木直道知事は６日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染拡...
函館市は、昨年１０月末時点で要介護・要支援認定を受けた人が１万９６１...
函館市水産物地方卸売市場（豊川町）と市青果物地方卸売市場（西桔梗町）...
正月休みが明けた４日、渡島、桧山管内の官公庁や企業では仕事始めを迎え...
函館市は、再整備事業を進めている西部地区で空き地や空き家などの流通を...
２０２０年の函館市は東京五輪や外国人観光客、クルーズ船の来航でにぎわ...
【札幌】鈴木直道知事は２５日、函館新聞のインタビューに答えた。コロナ...
函館市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券、飲食券の有効...
【福島】町は今年度の「ふるさと納税」が昨年との比較で、約４倍になると...
【上ノ国】町と上ノ国開発（丸山和之社長）はこのほど、町の魅力ある資源...
【七飯】七飯町の蓴菜（じゅんさい）沼で６日、氷上ワカサギ釣りが始まっ...
松の内最後の日に当たる７日は「春の七草」。正月のごちそうで疲れた胃腸...
スマートフォン（スマホ）のＧＰＳ機能を活用し、函館も舞台になったアニ...
道は、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け、道内６構成...
５年間にわたってスペイン留学した澤田将選手（１７）＝北斗市出身＝がサ...
【知内】３月に甲子園で開かれる第９３回選抜高校野球大会の２１世紀枠候...
交通網の整備は、地域間の人流や物流を促し、国土の均衡ある発展に欠かせ...
【江差】江差観光コンベンション協会（西海谷望会長）は６日、例年２月に...
中学の時から演劇が好きで、函館市内で舞台セミナーを受講したり、「函館...
令和３年の新春を皆様とともにお迎え出来ますことを心よりお慶び申し上げ...