この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市内の飲食店が調理した料理を職場に届ける実証実験「おかずデリバリ...
出村ゆかり氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①函館市プ...
藤井辰吉氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１１時 ①函館市新型コロナ...
第３回定例函館市議会は１１日、本会議を再開。予算決算特別委員会（金沢...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため全道一律の基準...
【木古内】第３回定例町議会が１１日、開会した。一般質問に４氏が登壇し...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１１日、本会議の...
【福島】福島町高校の在り方に関する協議会（会長・鳴海清春町長）は１０...
【鹿部】第３回定例町議会は１１日、決算審査特別委員会に付託していた昨...
電源開発（東京）は１０日、青森県大間町で建設中の大間原発について、安...
津軽海峡フェリーは１４日、海上荒天のため、午前７時大間発函館行きの１...
函館地方気象台によると、日本海から進む低気圧に向かって湿った空気が北...
【北斗】市議会は１４日、決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０...
【厚沢部】認定こども園はぜるのししまい組（年長、５歳児）の園児約２５...
◇北斗市（１５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合...
【札幌】札幌市は１４日、市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感染し...
【江差】江差特産品推進会（大門和幸会長）は６日、アロニアを栽培する江...
七飯町の良質な水と北斗市で収穫される大粒の大豆「ゆめのつる」を原料に...