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道議会経済委員会（松山丈史委員長）は２７日、函館市で現地調査をした。...
函館市病院局は２６日、市立３病院（函館、恵山、南茅部）の今年度４～６...
魚などの養殖技術の確立に向け、関係者が議論する「函館市魚類等養殖推進...
渡島総合振興局と桧山振興局は今年度、今後５年の地域づくり計画「次期道...
函館市と北海道ガス（札幌）は２６日、協働のまちづくりに関する包括連携...
【北斗】秋葉賢也首相補佐官（自民、衆院宮城２区）が２５日、北斗市の池...
新型コロナウイルスの感染が全国で拡大する中、冬の一大イベント「はこだ...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は２５日、記者会見し、今年度第７弾となる...
函館市は２７日、９月１日開会予定の市議会第３回定例会に提出する議案を...
【江差】函館開発建設部と桧山振興局は２４日、今年度の「桧山地域づくり...
第５６回函館市老人福祉大会（函館市老人クラブ連合会主催、函館市社会福...
〇…北海道警察学校（札幌市）第２３７期の卒業生２９人がこのほど、１０...
札幌管区気象台は２７日、道内の向こう１カ月（２９日～９月２８日）の天...
ソフトテニスの高体連函館支部秋季大会が２６日、千代台公園テニスコート...
テーオーホールディングス（函館市港町３）は２７日に開かれた定時株主総...
函館市は、女性特有の子宮頸がんと乳がん検診を無料で受けられるクーポン...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２９日から、五稜郭―木古内間...
函館市内の小学校では、新型コロナウイルスの感染拡大で中止となった運動...
国土交通省が高速道路の通行料徴収を、自動料金収受システム（ＥＴＣ）専...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルスの影響を受けた観光業を支援するた...