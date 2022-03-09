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函館市内の新型コロナウイルス感染者数が減少傾向にある。今月２日から８...
【乙部】町は８日、ニシンが大群で来遊し、放精、産卵する「群来（くき）...
函館少年刑務所は８日、３０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
函館市教委は８日、市立の４小学校で児童の新型コロナウイルス感染が確認...
【札幌、旭川、小樽】道などは８日、道内で新たに１３２９人が新型コロナ...
市立函館保健所は８日、函館市内で新たに７６人が新型コロナウイルスに感...
地域資源を生かした持続可能な社会づくりを考える「地域循環共生圏フォー...
函館弁護士会（平井喜一会長）は７日、ロシアによるウクライナへの軍事侵...
６～１２日の世界緑内障週間に合わせ、函館眼科医会（江口秀一郎会長・江...
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函館市元町の焼きピロシキ専門店・まるたま小屋（北見伸子オーナー）は１...
ＪＡＬスカイ札幌は、企業や官公庁、学校などを対象に実施しているマナー...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は、１９日...
１８６４年に箱館から密出国した新島襄を主人公に脚本化し、２０２０年の...
【七飯】道南で３５年ぶりに創業した酒蔵「箱館醸蔵」（七飯町大中山１）...
自主夜間中学「函館遠友塾」（菅原智明代表）は、新年度から学ぶ新入生を...
道内の人気パン店が出店する「第２回北海道パンフェア」が１１～１３の３...