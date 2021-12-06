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【札幌】札幌市は６日、同市内で２人が新型コロナウイルスに感染したと発...
市立函館保健所は６日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
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介護職への就職希望者向け合同面接会「介護就職デイ」が１１月２６日、フ...
フルート奏者上野星矢さんのリサイタルが１１月２３日、函館市芸術ホール...
函館市山の手２の陶芸教室、函館バウハウス工房（佐藤留利子代表）に併設...
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医療従事者らを対象とした新型コロナウイルスの３回目のワクチン接種が６...
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【七飯】町は、来年４月１日採用予定の土木技術職員を若干名募集している...
◇北斗市（７日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合文...
◇北斗市（７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８日...