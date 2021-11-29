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１２月１日に開幕する「２０２１はこだてクリスマスファンタジー」（実行...
裁判員裁判に参加した一般市民と裁判官、検察官、弁護士を交えた意見交換...
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国際的奉仕団体の函館ゾンタクラブ（小林八重子会長）は１２月５日午後１...
函館市本町の無印良品シエスタハコダテは２６日、同店の移動販売車で青柳...
ＮＰＯ法人日本ＦＰ（ファイナンシャルプランナーズ）協会道南支部（高森...