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函館市の香雪園（見晴公園）で紅葉が見ごろを迎えた。イロハモミジやヤマ...
道警函館方面本部と函館方面防犯協会連合会が、万引き防止を図ろうと、遺...
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衆院選比例道ブロックに立候補した公明党前職の佐藤英道氏（６１）が２９...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されてから３カ月。...
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３１日投開票の衆院選は最終盤に入り、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...